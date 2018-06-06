Сегодня 06 июня 2018 года, 11:54

IPF-2018: ВККС намерена завершить конкурс в ІР-суд в этом году

Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности (ІР-суд) оказался в фокусе внимания первой панельной дискуссии «Интеллектуальное» судоустройство» V Международного форума по интеллектуальной собственности (IPF-2018). Модератором дискуссии выступил партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова» Ярослав Огневьюк. Участники дискуссии: председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, руководитель департамента по вопросам судебной реформы Администрации Президента Украины Татьяна Кудрицкая, директор патентно-юридической компании IPStyle Мария Ортинская, партнер ЮФ Asters Юлия Семений и начальник юридического департамента Vodafone Украина Олег Литвинов.

«Создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности — это часть судебной реформы», — подчеркнул г-н Огневьюк и поинтересовался, есть ли среди присутствующих те, кто не поддерживает создание специализированного суда. Руки в зале никто не поднял.

На влиянии институциональных изменений на уровень защиты прав интеллектуальной собственности в Украине сосредоточилась Татьяна Кудрицкая. До участия в проекте «Судебная реформа» г-жа Кудрицкая занималась защитой прав интеллектуальной собственности в качестве адвоката. «Создание IP-суда не было спонтанным решением, Украина шла к этому долго», — отметила спикер. Идея не имеет одного автора, она обговаривалась еще на этапе обсуждений изменений в Конституцию Украины. В Совете по вопросам судебной реформы дискуссия относительно целесообразности создания ІР-суд вообще не возникала, именно поэтому идея нашла свое воплощение в новом Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей». Говоря о структуре суда, Татьяна Кудрицкая отметила, что решение относительно того, что в одном суде есть и первая, и апелляционная инстанция, возможно, не является очевидным, но соответствующая практика в мире есть.

«ІР-суд и ВККС имеют в своих названиях оно общее слово — «высший». Отсутствие низших квалификационных комиссий судей не мешает вам работать?» — поинтересовался Ярослав Огневьюк у Сергея Козьякова. Сергей Юрьевич ответил, что не мешает, а специализированнын суды по вопросам интеллектуальной собственности (или патентные суды) действуют во многих странах, и везде это success story, в отличие от практики работы антикоррупционных судов.

«Что станет успешностью критерия отбора в ІР-суд?» — задал вопрос модератор, добавив, что критерием успешности конкурса в Верховный Суд было недопущение недобропорядочных судей. Сергей Юрьевич отметил, что практически любого из присутствующих за несколько минут можно сделать «одиозной фигурой», такие технологии есть. ВККС руководствуется методологией, проработанной во время конкурса в ВС, именно она будет применяться при кадровом наполнении ІР-суда. Возможно, в методологию будут внесены какие-то изменения с учетом приобретенного опыта. Говоря о влиянии Общественного совета добропорядочности на конкурс в ІР-суд, г-н Козьяков напомнил, что Совет приостановил свое участие в квалификационном оценивании судей, по крайней мере его представители так заявили, а что будет дальше, зависит от них. Юридических последствий неучастия «общественников» в процессе нет, на легитимность отбора судей в ІР-суд это не влияет.

В свою очередь Мария Ортинская отметила, что, несмотря избранную Украиной модель деятельности специализированного суда, многое зависит от адвокатов и патентных поверенных — смогут ли они убедить общество в том, что защита в суде эффективная? Что касается международного опыта, то спикер привела пример Японии: специализированный суд в Японии за 2-3 года сократил срок рассмотрения IP-дел от 12 месяцев до семи. Срок рассмотрения дела — это следующий пункт после эффективной защиты прав, способный повысить доверие общества к этому суду.

С работой суда по интеллектуальной собственности в России ознакомила Юлия Семений, а возвращаясь к ситуации с Украиной, она подчеркнула: важно то, какие подходы будут применять суды, смогут ли они отказаться от устаревших подходов? Нам нужен прогрессивный суд, который не будет сокращать срок рассмотрения дел при помощи каких-то искусственных инструментов, а будет более качественного рассматривать дела, основываясь на собственном опыте, считает г-жа Семений. По ее словам, клиенты надеются, что экспертиз по результатам деятельности суда в очевидных случаях станет меньше, по крайней мере по вопросу авторского права и торговых марок.

Олег Литвинов от деятельности IP-суда ожидает уменьшения количества экспертиз, муменьшения срока рассмотрения дел, уменьшения расходов на судебный процесс».

В завершение сессии Сергей Козьяков отметил, что во второй половине года будут объявлены второй конкурс в ВС, конкурс в ІР-суд и конкурс в Высший антикоррупционный суд, если соответствующее законодательство будет принято. Он сообщил, что сейчас Комиссией обсуждается идея создания специализированной коллегии для проведения собеседований с кандидатами в ІР-суд, ведь кандидатов не так уж много — около 200. ВККС намерена завершить конкурс в ІР-суд в этом году.

Что кардинально измениться в сфере интеллектуальной собственности в связи с ликвидацией Высшего хозяйственного суда Украины и созданием Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности?», — задал вопрос Ярослав Огневьюк заместителю Председателя Верховного Суда, председателю Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдану Львову. Из основных изменений он отметил то, что судья ВХСУ Валентин Палий примет участие в конкурсе в IP-суд, а к судьям КХС ВС присоединилась Ирина Булгакова, которая ранее работала в науке. 2/3 судей остались, что будет гарантировать стабильность судебной практики.

По словам Богдана Юрьевича, остатка от ВХСУ в новом КХС ВС по делам в сфере интеллектуальной собственности не осталось, что касается других категорий дел «из остатка», то в июне судьи планируют его рассмотреть. Из основных вызовов он назвал то, что вес решений апелляционных судов возрос, но судебная практика там разная и есть опасения, что потеряется целостность судебной практики. Если Верховный Суд будет видеть существенные отклонения от фундаментально правильных подходов – будет принимать малозначимые дела в производство и высказаться.