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Сегодня 06 июня 2018 года, 11:54

По итогам квалифэкзамена стали известны имена двух новых частных исполнителей

Квалификационная комиссия частных исполнителей сообщает, что 4 июня 2018 года был проведен квалификационный экзамен для лиц, изъявивших намерение осуществлять деятельность частного исполнителя, и утверждены его результаты. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Принято решение выдать удостоверение частного исполнителя двум лицам и отказать в выдаче соответствующих удостоверений 10 лицам, которые экзамен не сдали.

Как следует из документа, свидетельства получат Ольга Юхименко и Кондрюк Константин.

С полным списком претендентов можно ознакомиться по ссылке.