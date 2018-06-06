По итогам квалифэкзамена стали известны имена двух новых частных исполнителей

Квалификационная комиссия частных исполнителей сообщает, что 4 июня 2018 года был проведен квалификационный экзамен для лиц, изъявивших намерение осуществлять деятельность частного исполнителя, и утверждены его результаты. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.
Принято решение выдать удостоверение частного исполнителя двум лицам и отказать в выдаче соответствующих удостоверений 10 лицам, которые экзамен не сдали.
Как следует из документа, свидетельства получат Ольга Юхименко и Кондрюк Константин.
С полным списком претендентов можно ознакомиться по ссылке.
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