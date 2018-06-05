Сегодня 06 июня 2018 года, 11:54

Особенности использования электронных доказательств в суде проанализировала спикер LHS Виктория Мельниченко

Все об электронных доказательствах слушателям Школы судебной практики Legal High School рассказала Виктория Мельниченко, руководитель практики Agro and Food & Compliance МЮФ Integrites, к.ю.н.

Законом Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» ко всем этим процессуальным кодексам добавлен параграф 5 под названием «Электронные доказательства», что свидетельствует о важности этого института на современном этапе развития судебной практики.

По словам Виктории Мельниченко, сложность использования электронных доказательств заключается в нескольких аспектах. Так, довольно трудно установить автора e-mail-сообщения, особенно если адрес отправителя, к примеру, такой — zolushka85@gmail.com. Проблемы вызывает неопределенность порядка надлежащего удостоверения копии электронных документов в бумажном виде. Также необходимо наличие обязательных реквизитов электронного документа, предусмотренных национальным законодательством и международными актами. Лектор отметила важность служебной переписки и посоветовала использовать рабочий электронный адрес исключительно по его назначению.

Виктория Мельниченко ознакомила с судебной практикой с целью показать динамику реакции судов на использование электронных доказательств: от консервативных до современных подходов. Одним из самых первых решений, в которых упоминаются электронные доказательства, является постановление ВХСУ от 2 апреля 2013 года по делу №5008/587/2012, в котором указано, что полученный истцом по электронной почте документ не был должным доказательством направления договора именно ответчиком.

Был представлен и пример из современной практики, где исследуется переписка в мессенджере. Оболонский районный суд г.Киева в постановлении от 16 января 2018 года по делу №756/11258/17 (взыскание долга по займу), учитывая общеизвестные особенности функционирования мобильного приложения Viber, согласно которым абонент в любое время может удалить написанное им текстовое сообщение, после чего оно не будет доступно для просмотра другому абоненту, участвующему в переписке, сделал вывод о возможности осмотра в судебном заседании предоставленных истцом бумажных копий электронного доказательства после сравнения их со сведениями мобильного приложения Viber на телефоне — информации в электронной (цифровой) форме в виде скриншотов страниц мобильного приложения Viber.

Были случаи использования электронных доказательств и в уголовной практике. Постановлением Днепровского районного суда г.Киева от 15 марта 2018 года по делу №755/3637/18 отказано в заявлении отвода следователя. В качестве основания для отвода заявитель указал, что в списке друзей следователя в Facebook значился представитель стороны по делу.

Виктория Мельниченко дала несколько важных советов слушателям. Так, стоит использовать электронную цифровую подпись и хранить архивы на нескольких серверах во избежание риска их уничтожения. Обязательно нужно следить за разъяснениями ГФС и судебной практикой. Особое внимание надо уделять тому, что вы используете в переписке в различных мессенджерах, а еще лучше — общаться в секретных чатах.