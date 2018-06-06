ГФС: объем поступлений в бюджет за полгода превысил прошлогодний показатель на 13,4%

В январе-мае 2018 года в общий фонд государственного бюджета Украины собрано 345 млрд грн платежей, контролируемых Государственной фискальной службой. Это на 13,4%, или на 40,8 млрд грн, больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, сообщает сайт ГФС.
В общий фонд госбюджета с начала 2018 года собрано 219,3 млрд грн налоговых платежей, что на 15,7%, или на 29,8 млрд грн, превышает прошлогодний показатель.
Поступления таможенных платежей в январе-мае в общий фонд госбюджета составили 125,6 млрд грн и превысили прошлогодние показатели на 9,6%, или на 11 млрд грн.
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