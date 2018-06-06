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Евкрокомиссия встала на сторону Украины в антидемпинговом расследовании

06 июня 2018 года Источник:UBR

Европейская комиссия завершила антидемпинговое расследование, проводившееся в отношении ферросилиция, поставляемого из Египта и Украины. На украинскую продукцию действие антидемпинговых пошлин не распространится.

Такое решение вынесла Еврокомиссия и опубликовала в главном издании Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) на официальном сайте ведомства.

Расследование в отношении украинской и египетской продукции (ферросилиция) было начато в августе 2017 года на основании жалобы, поступившей в Европейскую ассоциацию производителей ферросплавов. В документе указывался конкретный вид продукции, который классифицируется по следующим кодам ЕС (CN) 7202 21 00, 7202 29 10 и 7202 29 90.

«Завершение расследования и неназначение антидемпинговых пошлин к данному виду продукции — это победа украинского бизнеса и ассоциации. Такой вывод сделала заместитель министра экономического развития», — Наталия Микольская.

Напомним, что Украина нарастила объемы производства ферросплавов. Лидерами стали два крупнейших предприятия — Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ).

Объемы торговли промышленной продукцией в течение 2018 года росли. В общем объеме реализации промышленной продукции за первый квартал текущего года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность, поставки энергоносителей, металлургическое производство и производство чугуна, стали и ферросплавов.

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