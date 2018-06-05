Сегодня 05 июня 2018 года, 18:48

Как изменилась процедура доказывания в хозяйственном процессе, пояснила судья Хозсуда Донецкой области Дина Огородник

Новеллы доказывания в хозяйственных спорах в рамках Школы судебной практики Legal High School проанализировала Дина Огородник, судья Хозяйственного суда Донецкой области. Лектор отметила, эти новеллы были введены в ХПК Украины с изменениями, вступившими в силу 15 декабря 2017 года.

Бремя доказывания, как и раньше, лежит на участниках дела, однако можно говорить об увеличении его объемов. Участникам дела и их представителям предоставлена более активная роль в ходе судебного процесса. А судьям запретили истребовать доказательства самостоятельно, однако есть определенные исключения (к примеру, когда суд сомневается в добросовестной реализации участниками дела процессуальных прав или в исполнении обязанности по представлению доказательств).

Интерес, по мнению лектора, представляют новые институты раскрытия и обеспечения доказательств. Законодательством установлено, что копии всех доказательств одного участника в обязательном порядке направляются другим участникам дела. Если такое условие не будет выполнено, такие доказательства суд не принимает во внимание. Расширен также расширен перечень действий, необходимых для обеспечения доказательств. Соответствующее постановление об обеспечении доказательств в хозяйственном процессе является исполнительным документом, подлежащим немедленному исполнению.

В числе нововведений — возможность применения мер принуждения в случае неуведомления суда о невозможности предоставления доказательств или об уважительных причинах их непредоставления (штраф, временный доступ к таким доказательствам и т.д.) и институт судебного поручительства по сбору доказательств.

Дина Огородник рассказала о новых средствах доказывания, к которым относятся показания свидетелей, электронные доказательства и заключение эксперта, предоставляемое по заказу участника дела. Полностью новое для хозяйственного судопроизводства положение о показаниях свидетелей до сих пор выступает предметом дискуссий. Показания свидетелей могут служить средством доказывания только в случае, если определенные обстоятельства нельзя подтвердить другими доказательствами. В качестве свидетелей можно опрашивать стороны, их представителей и других участников дела. Более того, опросы участников дела могут быть проведены в письменной форме.

Что касается заключения экспертизы, проведенной по заказу участника дела, то требования к ней аналогичны требованиям к заключению эксперта, предоставленному по заказу суда. Важно отметить, что эксперт осведомлен об уголовной ответственности за составление заведомо ложного заключения. Если во время экспертизы будет уничтожен предмет исследования или если в результате ее проведения повторное исследование определенного доказательства станет невозможным, заключение такой экспертизы не принимается к рассмотрению судом.

По мнению лектора, в обновленном процессуальном законодательстве более детально урегулирован порядок осмотра вещественных доказательств и дано их содержательное определение. Расширена также возможность осмотра доказательств: закреплена возможность осмотра доказательств, которые быстро портятся, по их местонахождению, детализированы права и обязанности участников процесса при таком осмотре.

Обновлены и правила предоставления и последствия непредоставления доказательств. Участники дела подают доказательства непосредственно в суд, который их исследует. Доказательства предоставляются вместе с исковым заявлением, отзывами или письменными объяснениями третьих сторон. Если определенное доказательство отсутствует у участника дела при подаче, например, отзыва, он обязательно должен уведомить об этом суд. Без уведомления такие доказательства в дальнейшем не принимаются судом к рассмотрению, за исключением случая, когда лицо готово объяснить отсутствие у него возможности предупредить суд и своевременно предоставить соответствующие доказательства.