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Если штраф за нарушение ПДД мотивирован исключительно отсутствием возражений нарушителя, его можно успешно оспорить

05 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Проезд на запрещающий сигнал светофора должен подтверждаться совокупностью собранных полицейским доказательств — об этом идет речь в постановлениях Кассационного административного суда в составе ВС от 10 мая 2018 года по делам №524/8243/16-а и №524/4440/17, в которых сформирована позиция относительно надлежащих доказательств в делах об административных правонарушениях за нарушение ПДД.

В частности, ВС считает, что письменные объяснения истца, в которых он не отрицал совершения административного правонарушения, являются лишь субъективным видением истца проезда им регулируемого с помощью светофора участка дороги и не подтверждаются какими-либо доказательствами. Следовательно, постановление о привлечении к административной ответственности подлежит отмене как необоснованное, поскольку факт нарушения не доказан субъектом властных полномочий.

Детальнее о позиции ВС по этому вопросу и правовых последствиях для автолюбителей читайте в материале «Световая гамма», «Юридическая практика» №22 от 29 мая 2018 года.

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