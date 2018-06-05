Сегодня 05 июня 2018 года, 18:48

Если штраф за нарушение ПДД мотивирован исключительно отсутствием возражений нарушителя, его можно успешно оспорить

Проезд на запрещающий сигнал светофора должен подтверждаться совокупностью собранных полицейским доказательств — об этом идет речь в постановлениях Кассационного административного суда в составе ВС от 10 мая 2018 года по делам №524/8243/16-а и №524/4440/17, в которых сформирована позиция относительно надлежащих доказательств в делах об административных правонарушениях за нарушение ПДД.

В частности, ВС считает, что письменные объяснения истца, в которых он не отрицал совершения административного правонарушения, являются лишь субъективным видением истца проезда им регулируемого с помощью светофора участка дороги и не подтверждаются какими-либо доказательствами. Следовательно, постановление о привлечении к административной ответственности подлежит отмене как необоснованное, поскольку факт нарушения не доказан субъектом властных полномочий.

Детальнее о позиции ВС по этому вопросу и правовых последствиях для автолюбителей читайте в материале «Световая гамма», «Юридическая практика» №22 от 29 мая 2018 года.