В Киеве стартовал IPF-2018

Только что в столичном отеле «Премьер Палас» начал работу V Международный форум по интеллектуальной собственности (IPF-2018). Организатор мероприятия — издательство «Юридическая практика». Генеральные партнеры мероприятия — ПЮА «Дубинский и Ошарова» и ППФ «Пахаренко и Партнеры».
На форуме будут обсуждаться перспективы деятельности Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, глобальные тренды и украинские реалии защиты интеллектуальной собственности, актуальные тенденции правового регулирования авторского права и смежных прав, патентного права и торговых марок. Участники последней сессии дадут ответ на вопрос: существует ли связь между параллельным импортом и правами интеллектуальной собственности?
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Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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