Сегодня 05 июня 2018 года, 17:06

«Отвод суду — важный и многогранный инструмент, и нужно учиться им пользоваться» — партнер ЮК MORIS GROUP Андрей Савчук

«Тема отвода судье среди юристов-практиков считается неинтересной. На нее мало обращают внимание. Но отвод суду — важный и многогранный инструмент, и нужно учиться им пользоваться», — обратил внимание слушателей Legal High School партнер ЮК MORIS GROUP Андрей Савчук, выступая с лекцией на тему «Работающие» основания для отводов».

Лектор привел пример из личного опыта, который кардинально поменял подход компании к подготовке сопровождения дела в суде. «Сейчас мы каждое дело начинаем с глубокого анализа потенциальных связей судьи и участников дела. Более того, мы анализируем близких лиц судьи и близких лиц участников дела. Да, это требует времени, но это дает свой результат», — отметил Андрей Савчук.

Как показало исследование, проведенное в 2017 году Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова, более 80% респондентов не доверяют суду. Полностью доверяют суду лишь 0,5% опрошенных, не определились — 6,3%. «Такие данные свидетельствуют о том, что судьи не всегда независимы во время осуществления правосудия», — сказал лектор.

В связи с этим г-н Савчук подчеркнул, что именно отвод является тем действенным инструментом, при эффективном использовании которого можно в значительной мере повысить уровень доверия к суду.

Согласно действующим редакциям процессуальных кодексов Украины, судья подлежит отводу (самоотводу), в случае если:

— он является родственником участника дела или лица, предоставляющего участникам дела юридическую помощь в этом деле;

— участвовал в деле в качестве судьи, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, представителя, адвоката либо оказывал стороне или другим участникам дела юридическую помощь в этом или другом деле;

— прямо или косвенно имеет интерес в деле;

— нарушен порядок определения судьи;

— имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в судье.

Ликтор обратил внимание на то, что этот перечень оснований не исчерпывающий.

Новеллой процессуального законодательства, по словам Андрея Савчука, является то, что несогласие стороны с процессуальными решениями судьи, решениями или особым мнением судьи по другим делам, высказанным публично мнением судьи относительно того или иного юридического вопроса не может быть основанием для отвода. В этом вопросе, по его мнению, законодатель, по сути, искусственно сузил понятие участников дела исключительно к сторонам. Интересным фактом в этой связи является то, что согласно статистике самым распространенным основанием для отвода судьи по старым редакциям кодексов является позиция судьи в подобных правоотношениях. «То есть в этой части законодатель существенно изменил подход, поскольку ранее это было наиболее распространенное основание для отвода, а сегодня это запрещено», — подчеркнул лектор.

Рассказывая о «работающих» основаниях для отвода судьи, Андрей Савчук составил их условный рейтинг. Так, по его словам, фактическим основанием для отвода судьи является наличие у участника процесса даже предположения, что судья в силу каких-либо факторов не может сохранить беспристрастность. А основанием для самоотвода судьи является факт подачи заявления об отводе и сомнений заявителя в объективности судьи.

Действенным основанием для отвода или самоотвода для судьи также является позиция судьи, выраженная в другом деле. И хотя это прямо противоречит действующим кодексам, на практике судьи Верховного Суда часто «пользуются» таким основанием.

Еще одним основанием для отвода, опробованным практикой, является установление родственных или дружественных отношений судьи или близких ему лиц с участниками дела или с близкими им лицами. В этой связи Андрей Савчук подчеркнул, что конфликт интересов у судьи не предусматривается законодательством как основание для отвода судьи, но установление такого факта предоставляет стороне право на заявление отвода.