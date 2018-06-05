Сегодня 05 июня 2018 года, 17:06

Лекцию о преюдициальной силе судебных решений в рамках LHS представила Ольга Шенк

Координатор судебной практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ольга Шенк, раскрывая понятие преюдициальности, рассказала о том, что преюдициальность — это обязательность фактов, установленных судебным решением, вступившим в законную силу, по одному делу для суда при рассмотрении других дел. Правила о преюдициальности закреплены в статьях Гражданского процессуального кодекса Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины.

Лектор отметила, что преюдициальными являются обстоятельства, установленные решением суда по гражданским, хозяйственным и административным делам, которое вступило в силу. При этом преюдициальными будут считаться обстоятельства, если они были установлены по делу, в котором принимали участие те же лица, что и по рассматриваемому делу, а также если по делу были установлены обстоятельства относительно лица, принимающего участие в рассматриваемом деле.

Г-жа Шенк также обратила внимание на то, что преюдицией не являются: правовая оценка, которую определенному факту дал суд при рассмотрении другого дела; факты, установленные в решениях, которые не вступили в законную силу или которые были отменены; факты, установленные в решениях по делам с иным субъектным составом, а также обстоятельства, установленные решением третейского суда или международного коммерческого арбитража.

Относительно преюдиции спикер изложила позицию административных судов: преюдиция не имеет абсолютного характера и не может восприниматься судом как невозможность опровержения во время судебного рассмотрения обстоятельств, обозначенных в другом судебном решении, путем предоставления соответствующих доказательств.