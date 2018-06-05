Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 июня 2018 года, 17:06

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Лекцию о преюдициальной силе судебных решений в рамках LHS представила Ольга Шенк

05 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Координатор судебной практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ольга Шенк, раскрывая понятие преюдициальности, рассказала о том, что преюдициальность — это обязательность фактов, установленных судебным решением, вступившим в законную силу, по одному делу для суда при рассмотрении других дел. Правила о преюдициальности закреплены в статьях Гражданского процессуального кодекса Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины.

Лектор отметила, что преюдициальными являются обстоятельства, установленные решением суда по гражданским, хозяйственным и административным делам, которое вступило в силу. При этом преюдициальными будут считаться обстоятельства, если они были установлены по делу, в котором принимали участие те же лица, что и по рассматриваемому делу, а также если по делу были установлены обстоятельства относительно лица, принимающего участие в рассматриваемом деле.

Г-жа Шенк также обратила внимание на то, что преюдицией не являются: правовая оценка, которую определенному факту дал суд при рассмотрении другого дела; факты, установленные в решениях, которые не вступили в законную силу или которые были отменены; факты, установленные в решениях по делам с иным субъектным составом, а также обстоятельства, установленные решением третейского суда или международного коммерческого арбитража.

Относительно преюдиции спикер изложила позицию административных судов: преюдиция не имеет абсолютного характера и не может восприниматься судом как невозможность опровержения во время судебного рассмотрения обстоятельств, обозначенных в другом судебном решении, путем предоставления соответствующих доказательств.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 23 (1067) от 06/05/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 23 (1067)
Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом