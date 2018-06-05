Сегодня 05 июня 2018 года, 15:23

О нюансах истребования доказательств согласно изменениям, внесенным в процессуальное законодательство, рассказал Андрей Чехонадский

Лекцию презентовал руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Груп» Андрей Чехонадский. Адвокат рассказал о том, что после внесения изменений в декабре 2017 года Кодекс административного судопроизводства Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины четко разграничивают вопрос истребования доказательств.

До 14 декабря 2017 года вопрос по истребованию и обеспечению доказательств был не урегулирован в части ответственности лица, которое исполняет данное определение.

Статья 382 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за умышленное невыполнение служебным лицом приговора, решения, определения, постановления суда, которые вступили в законную силу, или препятствование их исполнению, но спикер отметил, что данная статься не работает: «Сотрудники правоохранительных органов не хотят расследовать дела по этой статье».

«На моей памяти за десять лет работы по 382 статье Уголовного кодекса Украины виновных привлекли один раз», — отметил г-н Чехонадский.

«Внесением изменений в ряд процессуальных кодексов законодатели предусмотрели, когда можно подавать ходатайство об истребовании доказательств. Это указанно как в Кодексе административного судопроизводства Украины, так и в Гражданском процессуальном кодексе Украины, в частности речь идет о том, что ходатайство может быть заявлено вместе с исковым заявлением», — рассказал эксперт.

При этом, как подчеркнул спикер, судьи обращают внимание на то, какие действия совершило лицо, чтобы самостоятельно получить доказательство, если таких действий нет — суд отказывает.

Инициирующим документом истребования доказательств является ходатайство, а документом об обеспечении доказательств — заявление, это прописано во всех трех кодексах (КАС Украины, ГПК Украины, ХПК Украины).

По словам г-на Чехонадского, отличаются такие документы тем, что заявление можно подать до подачи искового заявления, тогда как ходатайство подается вместе с исковым заявлением.

Способы получить доказательства предусмотрены и в уголовном процессуальном законодательстве. «Если не удается истребовать доказательства, можно применить право на временный доступ к вещам и документам, но проблема в том, что суд неохотно способствует реализации такого права», — отметил спикер.

Андрей Чехонадский также рассказал о сроках обжалования определений об обеспечении доказательств или определений об отказе в обеспечении доказательств в апелляции и обозначил, что такие определения по ХПК Украины не подлежат обжалованию в кассационной инстанции.