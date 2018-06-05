Сегодня 05 июня 2018 года, 15:23

LHS: Процессуальные диверсии vs правомерное использование процессуальных возможностей на стадии подачи доказательств

Судья Окружного административного суда города Киева Валерий Кузьменко рассказал о злоупотреблениях процессуальными правами, именуемых процессуальными диверсиями, и о способах правомерного использования своих процессуальных прав.

Спикер напомнил, что 15 декабря 2017 года были изменены некоторые положения Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства. Авторы проекта закона №8228 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения перечня действий, которые могут быть признаны злоупотреблением процессуальными правами» в пояснительной записке отметили, что злоупотребление стороной своими процессуальными правами несет значительную социальную опасность в связи с тем, что формально лицо действует в рамках правового поля, однако на самом деле его действия направлены на препятствование правосудию и причинение вреда законным интересам других участников процесса.

По словам спикера, наиболее распространенными являются такие процессуальные диверсии, обжалование решений, которые не могут быть обжалованы, а также просьба стороны процесса отложить судебное заседание по уважительных причинам без предоставления доказательств таких причин.

Также эксперт рассказал о мерах процессуального принуждения для предотвращения злоупотребления процессуальными правами. «Определены пять таких мер, но на практике их значительно больше», — отметил г-н Кузьменко.