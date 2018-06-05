Сегодня 05 июня 2018 года, 18:48

Процесс объединения территориальных общин затянулся — заместитель министра финансов

Процесс объединения территориальных общин несколько затянулся. Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию «Укринформ», сообщает сайт Минфина.

Благодаря процессу добровольного объединения территориальных общин (ОТО) в 2015—2017 годах более 3100 местных бюджетов были укрупнены в 665 бюджетов объединенных территориальных общин, перешли на прямые взаимоотношения с госбюджетом и непосредственно получают межбюджетные трансферты.

По словам Сергея Марченко, фактически Минфин сейчас «живет» на две бюджетные системы — децентрализованную для общин и централизованную для других. К сожалению, существуют некоторые проблемы даже у тех, кто объединился. Несмотря на запланированное количество сел, объединяется их значительно меньше. Поэтому ресурсов для синергии, как и раньше, у них не хватает. Поэтому в результате государству приходится тратить по несколько миллиардов гривен на выравнивание этой диспропорции.

Таким образом, на четвертом году внедрения реформы финансовая децентрализация имеет и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что расширяются возможности местной власти. В 2017 году поступления местных бюджетов составили 192 млрд грн, отмечается около 25-процентный прирост средств в ОТО за первый квартал 2018 года. В то же время минус заключается в том, что процесс объединения остается абсолютно хаотичным во времени, соответственно, расходуется значительный ресурс государственного бюджета на содержание двух систем.

«Мы дали органам местного самоуправления мощный ресурс — налог на доходы физических лиц. Теперь вопрос в том, как они этим ресурсом воспользуются. Мы хотим, чтобы общины развивали эффективное хозяйствование на местах и с укреплением финансовой состоятельности несли часть общей бюджетной ответственности — за содержание инфраструктуры, социальных объектов и т.д.», — добавил С.Марченко.