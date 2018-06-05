8 июня АМКУ предлагает обсудить проблемы в сфере ритейла

8 июня 2018 года в 11.00 в Антимонопольном комитете Украины состоится рабочая встреча на тему «Проблемные вопросы в процессе сотрудничества торговых сетей и поставщиков в сфере ритейла», на которую приглашаются представители Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, Ассоциации ритейлеров Украины, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты Украины и другие участники рынка розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами.
Место проведения: ул. Митрополита Василия Липковского, 45, 1 этаж, зал заседаний.
Подробнее об условиях участия в мероприятии можно узнать по ссылке.
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