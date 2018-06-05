НАБУ: судье из Днепра сообщено о подозрении в совершении преступления

Cудье одного из районных судов г.Днепра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Данное лицо уличили в вымогательстве неправомерной выгоды в виде денежных средств в сумме 30 тыс. долларов США и получении части неправомерной выгоды в размере 15 тыс. долларов США.
Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.
По данным следствия, судья требовал неправомерной выгоды за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы, в уголовном производстве по обвинению лица в рейдерстве и подделке документов.
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