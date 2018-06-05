Сегодня 05 июня 2018 года, 17:06

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для обеспечения выплаты «Нефтегазу»

На прошлой неделе НАК «Нефтегаз Украины» подала ходатайства об аресте долей ПАО «Газпром» в его голландских дочерних компаниях и взыскании задолженности этих дочерних компаний «Газпрома». Ходатайства были поданы для обеспечения права «Нефтегаза» на получение от российского монополиста 2,6 млрд долларов США по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест.

Об этом сообщается на сайте НАК.

«Нефтегаз» применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться исполнения решения и получить от «Газпрома» присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не исполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций», — прокомментировал информацию председатель правления «Нефтегаз» Андрей Коболев.

«Трибунал присудил «Газпрому» выплатить «Нефтегазу» 4,63 млрд долларов США компенсации за убытки, нанесенные нарушением условий транзитного контракта. Мы уже фактически получили 2,1 млрд долларов США, которые согласно решению по транзитному делу были зачислены как плата за газ, поставленный «Нефтегазу» «Газпромом» в 2014—2015 годах. Теперь мы работаем над тем, чтобы получить остальное», — объяснил главный коммерческий директор группы «Нефтегаз» Юрий Витренко.

В апреле 2014 года «Газпром» повысил цену на газ для «Нефтегаза» более чем на 80%. Это произошло через несколько дней после оккупации Крыма Российской Федерацией. «Нефтегаз» опротестовал такое необоснованное повышение цены в арбитраже, и трибунал снизил плату за газ, отобранный в 2014—2015 годах, приблизительно на 1,8 млрд долларов США. Кроме того, трибунал отклонил требование «Газпрома» по принципу «бери или плати» как чрезмерное, что сэкономило «Нефтегазу» около 77 млрд дол. до истечения срока действия контракта в 2019 году.

«Нефтегаз» также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли «Газпрома» в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Швейцарский суд удовлетворил ходатайства «Нефтегаза», судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы.

Апелляция «Газпрома» против решений Стокгольмского арбитража не означает автоматической отсрочки обязательства российской компании немедленно рассчитаться и не влияет на процесс взыскания. Подтверждением тому стали быстрые решения европейских судов различных юрисдикций, принятые на прошлой неделе.