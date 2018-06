Сегодня 05 июня 2018 года, 17:06

Представитель МВФ очертил роль государства в эпоху Uber и цифровой революции

Цифровая роль не отрицает роли государственной политики, а сотрудничество между государствами должно увеличить долговременные выгоды от цифровой революции. На это указывает Мартин Мюхлисен, директор Департамента стратегии, политики и анализа МВФ. Свое видение он изложил в статье «The Long and Short of The Digital Revolution» на сайте МВФ.

По его словам, анонимные криптовалюты, такие как Bitcoin, создают проблемы в процессе борьбы с отмыванием денег и предотвращения других незаконных действий. То, что делает эти активы привлекательными, также делает их потенциально опасными. Криптовалюты могут использоваться для торговли незаконными наркотиками, оружием, инструментами взлома и токсичными химическими веществами. С другой стороны, базовая технология, лежащая в основе этих валют (blockchain), скорее всего, изменит финансы, сделав трансакции более быстрыми и безопасными, в то время как лучшая информированность о потенциальных клиентах может улучшить ценообразование на кредиты за счет лучшей оценки вероятности погашения. Нормативные рамки должны обеспечивать финансовую целостность и защищать потребителей, сохраняя при этом эффективность и инновации.

Крайне важным становится взаимодействие между государствами. На цифровой арене такое сотрудничество могло бы включать в себя регулирование обработки персональных данных с учетом международного характера интернета, а также нематериальных активов, чей аморфный характер и местоположение могут усложнять налогообложение цифровых компаний. Кроме того, кооперация возможна в системе финансового надзора (ожидается увеличение peer-to-peer платежей, что потенциально связано с финансированием преступлений).

Важность сотрудничества также подразумевает роль глобальных международных организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Эти учреждения с их широким членством могут стать форумом для решения проблем, связанных с цифровой революцией, предлагать эффективные политические решения и наметить руководящие принципы политики.

«Цифровая революция должна приниматься и совершенствоваться, а не игнорироваться и подавляться. История более ранних технологий общего назначения демонстрирует, что даже при кратковременных неурядицах реорганизация экономики вокруг революционных технологий создает огромные долгосрочные выгоды», — отмечает автор. По его словам, это не отрицает роли государственной политики. Напротив, именно в периоды больших технологических изменений необходима разумная политика. Заводы, созданные в паровую эпоху, привели к созданию правил об ограничении рабочего времени, труда несовершеннолетних и т.д.

«Аналогичным образом гигантская экономика вызывает пересмотр правил: например, что значит быть самозанятым в эпоху Uber? Чтобы свести к минимуму перебои и максимизировать выгоды, мы должны адаптировать политику в отношении цифровых данных и международного налогообложения, политики и неравенства в сфере труда, а также образования и конкуренции к возникающим реалиям», — резюмируется в материале.