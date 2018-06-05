Сегодня 05 июня 2018 года, 17:06

В 18 пилотных судах запущено тестирование подсистемы ЕСИТС — «Электронный суд»

4 июня 2018 года в 18 пилотных судах страны начато тестирование подсистемы Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) — «Электронный суд». Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Воспользоваться таким модулем можно в Киевском апелляционном административном суде, Апелляционном суде Одесской области, Киевском районном суде города Одессы, Одесском апелляционном хозяйственном суде, Хозяйственном суде Одесской области, Винницком апелляционном административном суде, Винницком окружном административном суде, Донецком апелляционном административном суде, Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районных судах города Киева.

Обеспечение ввода в тестовую эксплуатацию возложено на Государственное предприятие «Информационные судебные системы».

Напомним, что в судебной системе Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено создание Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. В частности, внесенными в конце декабря прошлого года изменениями в процессуальные кодексы и ряд других законов (в части судебного процесса), определены сроки внедрения ЕСИТС — с 1 января 2019 года.

В ГСА Украины отмечают, что это достаточно амбициозная для Государственной судебной администрации задача, поскольку для создания такой масштабной информационной системы сроки являются достаточно сжатыми. Опыт других стран (таких как США, Норвегия, Босния и Герцеговина, Великобритания) доказывает, что подобные проекты внедрялись в течение длительного времени, кроме того, в связи с быстрыми изменениями IT-технологий процесс обновления, доработки и усовершенствования системы является постоянным.

В то же время для обеспечения возможности начала функционирования ЕСИТС с 1 января следующего года в ГСА Украины уже разработана и утверждена приказом ГСА Украины Концепция построения ЕСИТС, приказом ГСА Украины уполномочено ГП «Информационные судебные системы» провести мероприятия по созданию ЕСИТС; разработаны функциональные и технические требования к будущей ЕСИТС, к подготовке которых в том числе привлекались судьи, работники аппаратов судов и другие потенциальные пользователи системы; начался непосредственный процесс разработки отдельных модулей и подсистем ЕСИТС.

Сегодня разработан и готов к тестовой эксплуатации модуль «Электронный суд», тестирование которого с 4 июня 2018 года началось в пилотных судах Украины.