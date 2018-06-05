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На сдачу экзаменов по юридическим предметам зарегистрировались 13,6 тыс. человек

05 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня завершается регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) в магистратуру. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Примерно 25,5 тыс. поступающих в магистратуру уже зарегистрировались на тестирование в формате ВНО. Такую статистику предоставляет Украинский центр оценивания качества образования, через сервисы которого приемные комиссии проводят регистрацию.

Больше всего абитуриентов зарегистрировалось в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре.

Напоминаем, что «ВНО в магистратуру» в этом году нужно проходить поступающим на специальности по отраслям знаний «Гуманитарные науки» (кроме специальности «Филология»), «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Право», «Сфера обслуживания» и «Международные отношения».

В частности, такие поступающие будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку: английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому. Больше всего абитуриентов пока зарегистрировалось на английский — 24,4 тыс. и немецкий — более 950. Французский выбрали почти 200 участников, испанский — 38.

Кроме того, поступающие на специальности «Право» и «Международное право» будут сдавать единый профессиональный вступительный экзамен по праву и общим учебным юридическим компетенциям. На это тестирование зарегистрировались свыше 13,6 тыс. абитуриентов.

В целом в этом году ожидается до 60 тыс. поступающих в магистратуру на специальности, вступительные экзамены на которые проводились по технологии ВНО.

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