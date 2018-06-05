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За вождение в нетрезвом виде остановлен брат Е.Зайцевой, совершившей смертельное ДТП

05 июня 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

В Харькове патрульная полиция остановила водителя автомобиля BMW, который имел признаки алкогольного опьянения. Им оказался Василий Зайцев, брат участницы ДТП, в котором погибли шесть человек, Елены Зайцевой. Об этом сообщает «Киев Оперативный», передает «УП».

Водитель BMW Василий Зайцев, задержанный в состоянии опьянения, отказался проходить тесты.

Напомним: 18 октября 2017 года в Харькове произошла смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся.

В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

В настоящий момент Елена Зайцева находится под арестом.

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