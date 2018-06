Сегодня 05 июня 2018 года, 15:23

Aequo объявляет о расширении управленческой команды

Aequo рада сообщить о назначении старших юристов Мирославы Савчук и Евгения Левицкого на должность советников практики разрешения споров.

Мирослава обладает более чем десятилетним практическим опытом в сферах международного арбитража и судебных споров, уделяет особое внимание коммерческим, корпоративным и налоговым спорам. Она имеет успешный опыт представительства интересов клиентов в спорах с Антимонопольным комитетом Украины, налоговыми, таможенными и другими контролирующими органами, а также в делах о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и международных арбитражей. Мирослава регулярно представляет интересы клиентов фирмы по различным аспектам налогообложения, конкурентного права и регулирования инвестиций в Украине, а также по вопросам правового регулирования. Специализация Мирославы включает ряд ключевых индустрий фирмы, среди которых энергетика и природные ресурсы, транспорт и инфраструктура, пищевая промышленность и агробизнес.

Евгений обладает более чем девятилетним опытом представительства интересов украинских и зарубежных компаний в спорах и консультаций по различным вопросам гражданского и имущественного права, хозяйственного и корпоративного права, банковского права, международного частного права и международного арбитража. Он имеет значительный опыт в сфере взыскания задолженности в пользу финансовых учреждений, в том числе путем обращения взыскания на предмет ипотеки, а также по договорам поручительства. Евгений специализируется в области гражданского и хозяйственного процессов, процедуре банкротства, а также в сфере исполнения решений судов и арбитражных решений, уделяет особое внимание спорам в сферах транспорта и инфраструктуры, финансовых услуг, потребительских товаров и торговли. Его практика включает уголовные производства, связанные с коммерческими и гражданскими делами. Евгений успешно прошел стажировку в составе команд, которые занимаются международным арбитражем и судебной практикой в финансовой сфере, в международных юридических фирмах и коллегии адвокатов (Chambers) в Лондоне. Он также прошел стажировку в Королевском суде справедливости (Royal Courts of Justice) под руководством судей Высокого суда правосудия (High Court of Justice) и Апелляционного суда Англии и Уэльса (Court of Appeal of England and Wales).

На новых должностях Мирослава Савчук и Евгений Левицкий будут отвечать за дальнейшее усиление практики разрешения споров и развитие бизнеса.

Денис Лысенко, управляющий партнер Aequo, комментирует событие: «Мы рады, что Мирослава и Евгений присоединяются к управленческой команде Aequo. Они талантливые юристы, мы высоко ценим их исключительную работу и поздравляем их с заслуженным повышением. Данное расширение и усиление управленческой команды Aequo соответствует стратегии долгосрочного роста фирмы, основанной на заботе о клиентах, индустриальном фокусе и инновациях. Оно также поможет закрепить наши лидирующие позиции в практике разрешения споров на рынке юридических услуг Украины».