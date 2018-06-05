Сегодня 05 июня 2018 года, 15:23

ГРС информирует о важных изменениях в сфере проведения плановых проверок

В Государственной регуляторной службе Украины состоялось рабочее совещание, посвященное вопросу исполнения постановления Кабинета Министров Украины от 10 мая 2018 года №342 «Об утверждении методик разработки критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля), а также унифицированных форм актов, составляемых по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля)».

Министерство экономического развития и торговли Украины, Государственная регуляторная служба Украины и Офис эффективного регулирования проводят обучение для представителей всех инспекционных органов по управлению рисками.

«Отныне при определении критериев риска каждый инспекционный орган должен сначала определить для себя основные цели государственного контроля (здоровья человека, надлежащего качества продукции и т.п.), а также основные опасные события и негативные последствия, на предупреждение которых направлена его деятельность (например, пожара)», — сообщается на сайте ГРС.

Стоит отметить, что к каждому критерию инспекция определит количественные и качественные показатели (например, наличие нарушений, зафиксированных во время предыдущей проверки) и баллы, которые присваиваются предприятию при оценке по критерию. Таким образом, степень риска того или иного предприятия будет зависеть не от одного, а от нескольких параметров, что позволит более точно оценивать истинную вероятность наступления опасного события или прогнозируемый масштаб негативных последствий.

Более качественными должны стать и унифицированные формы актов (чек-листы) — теперь вопросы в перечне могут быть разделены по специфике, а в самом акте фиксироваться, привело ли зафиксированное нарушение к негативным последствиям. В то же время при их подготовке инспекции должны не только определить общий перечень требований, но и классифицировать их по объектам или видам деятельности, на которые они направлены, а также вероятность наступления негативных последствий в случае их нарушения. Это позволит бизнесу лучше ориентироваться как в самих требованиях, так и в их приоритетности.