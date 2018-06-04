Сегодня 04 июня 2018 года, 18:53

Иск является главным документом судебного производства, констатировал советник ЮФ Asters Александр Онуфриенко

Как правильно сформулировать исковые требования, слушателям Школы судебной практики Legal High School объяснил Александр Онуфриенко, советник ЮФ Asters.

Лектор уверен: важно сначала понять, кто адресат. Первой и основной фигурой процесса является судья. Однако перед тем как дело к нему попадет, заявление рассматривает секретарь или помощник судьи, чтобы проверить наличие оснований для возврата жалобы. Следующий адресат иска — ответчик, которому в исковом заявлении надо объяснить позицию стороны обвинения и четко сформулировать сумму исковых требований. Важно понимать, что даже в случае вашей победы в суде первой инстанции шансы обжалования этого решения у ответчика есть. Именно поэтому сам иск — главный документ, а документы, подаваемые в апелляционную и кассационную инстанции, являются производными от него, поэтому категорически запрещено применять как оправдание то, что определенные обстоятельства можно будет «дописать» позже.

Александр Онуфриенко обращает внимание на особенности составления искового заявления. Прежде всего необходимо очень кратко, но содержательно, изложить фабулу дела (объяснить, по каким причинам возник конфликт). Во-вторых, в заявлении истец должен донести свою оценочную позицию относительно того, что его действия являются законными и единственно возможными в сложившейся ситуации, а деяния ответчика — соответственно незаконными. Также надо действовать на опережение и раскритиковать ожидаемую позицию ответчика, даже если вы еще не видели отзыва на исковое заявление. Каждый истец хочет добиться того, чтобы суд руководствовался предоставленными им документами, и получить решение в свою пользу. Но одного желания недостаточно. Так, в очень сложных процессах с сильными оппонентами сторона обвинения понимает, что победить в первой инстанции будет трудно, но факты, указанные в исковом заявлении, могут помочь на следующих стадиях рассмотрения дела.

Лектор рассказал, каким должно быть содержание искового заявления по ХПК Украины, поскольку к такому заявлению предъявляется больше требований. В первую очередь оно должно содержать все реквизиты, необходимые согласно законодательству.

Особое внимание Александр Онуфриенко обратил на определение цены иска, ведь есть два подхода к такому определению. В первом случае указывается непосредственно цена иска и перечисляются исковые требования, а вот второй вариант предусматривает случаи, когда истец не знает, какую сумму он может получить (когда истребуется имущество, цена которого неизвестна, истец хочет разделить имущество, размер которого неизвестен и т.п.).

Безусловно, очень важно указание правовых оснований иска. По мнению лектора, стоит указывать сначала правовые основания, предусмотренные в кодексах, затем — установленные законом, а уже после — основания, установленные специальными нормативно-правовыми актами. И, естественно, заявление должно быть кратким и содержательным.

В кодексах теперь предусмотрен также новый обязательный для указания в иске пункт — предварительный (ориентировочный) расчет суммы судебных расходов, которые истец понес и которые ожидает понести в связи с рассмотрением дела.

В случае предъявления иска лицом, которому законом предоставлено право обращаться в суд в интересах другого лица, в заявлении должны быть указаны основания такого обращения. В противном случае могут возникнуть сложности. Например, инвестиционный фонд является юридическим лицом, вместо органов управления им руководит другое юрлицо, которое и должно управлять активами. Однако в законодательстве не указано, что компания по управлению активами может подавать иски в интересах другого юрлица.

Также Александр Онуфриенко считает, что объем искового заявления не должен быть слишком большим. Максимально можно выразить все свои исковые требования на десяти страницах. Что касается цитирования нормативных актов, то лектор заверил: использовать такой прием можно, однако злоупотреблять им категорически запрещено. Используемые цитаты должны быть максимально четкими и иметь прямое отношение к отображенным в иске фактам.