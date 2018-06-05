Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 июня 2018 года, 13:40

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Изменился состав Комиссии по вопросам профессиональной этики нотариусов

05 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Обновлен состав Комиссии Нотариальной палаты Украины по вопросам профессиональной этики нотариусов. Организационное заседание по этому поводу состоялось 31 мая 2018 года, сообщается на сайте НПУ.

Председателем Комиссии избран Андрей Спиридович, заместителем председателя — Сергей Матвиенко, секретарем — Татьяна Ересько.

В пределах своих полномочий Комиссия контролирует соблюдение нотариусами Правил профессиональной этики, а при выявлении нарушений принимает меры по их устранению, рассматривает жалобы и другие обращения членов НПУ, Министерства юстиции Украины, главных территориальных управлений, физических и юридических лиц о нарушениях нотариусами требований правил профессиональной этики, организует проверку обнародованных в СМИ фактов, порочащих честь и достоинство нотариусов и НПУ, разрабатывает единые принципы профессиональной этики нотариусов Украины и т.д.

Предыдущим председателем Комиссии была нотариус Валентина Дидок.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 22 (1066) от 29/05/18 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 22 (1066)
Отрасли практики

Корень злат

Судебная практика

Световая гамма

Тема номера:

Сдать госы

Частная практика

Бить в реальности

Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом