Сегодня 05 июня 2018 года, 13:40

Изменился состав Комиссии по вопросам профессиональной этики нотариусов

Обновлен состав Комиссии Нотариальной палаты Украины по вопросам профессиональной этики нотариусов. Организационное заседание по этому поводу состоялось 31 мая 2018 года, сообщается на сайте НПУ.

Председателем Комиссии избран Андрей Спиридович, заместителем председателя — Сергей Матвиенко, секретарем — Татьяна Ересько.

В пределах своих полномочий Комиссия контролирует соблюдение нотариусами Правил профессиональной этики, а при выявлении нарушений принимает меры по их устранению, рассматривает жалобы и другие обращения членов НПУ, Министерства юстиции Украины, главных территориальных управлений, физических и юридических лиц о нарушениях нотариусами требований правил профессиональной этики, организует проверку обнародованных в СМИ фактов, порочащих честь и достоинство нотариусов и НПУ, разрабатывает единые принципы профессиональной этики нотариусов Украины и т.д.

Предыдущим председателем Комиссии была нотариус Валентина Дидок.