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ФГВФЛ: мошенник пытался получить сумму возмещения, используя поддельные документы

05 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Фонду гарантирования вкладов физических лиц благодаря быстрым и слаженным действиям Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, Киевской местной прокуратуры №6 и службы безопасности АО «ТАСкомбанк» удалось предотвратить мошеннические действия и не допустить неправомерного завладения средствами фонда.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

31 мая с.г. в одном из отделений банка-агента АО «ТАСкомбанк» «на горячем» задержали злоумышленника, который по поддельным документам, выдавая себя за вкладчика неплатежеспособного банка, пытался получить гарантированную сумму возмещения.

Прокуратурой открыто уголовное производство по факту совершения мошеннических действий путем использования поддельных документов с целью завладения активами Фонда, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 190 УК Украины.

По имеющейся информации, мужчина, используя поддельный паспорт гражданина Украины с регистрацией места жительства в г.Севастополе, пытаясь ввести в заблуждение должностных лиц банка-агента, получил гарантированную сумму возмещения (200 тыс. грн). В тот же день он также подал заявку на получение компенсации еще по одному вкладу в размере 200 тыс грн по доверенности, выданной якобы его дочери.

Осмотрительность службы безопасности банка и оперативность реакции правоохранительных органов позволили уже 31 мая 2018 года задержать злоумышленника «на горячем» — в момент подготовки всех необходимых кассовых документов для получения очередного гарантированного возмещения по поддельным документам.

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