Сегодня 05 июня 2018 года, 13:40

КЦ по оказанию правовой помощи считает, что видеосьемка в судах позволит «менять этику участников процесса»

Координационный центр по оказанию правовой помощи и Общественная организация «Открытая Украина» договорились сотрудничать, чтобы обеспечить объективное освещение открытых судебных процессов, во время которых происходит реализация права на бесплатную правовую помощь. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали директор КЦ Алексей Бонюк и руководитель ОО «Открытая Украина» Станислав Батрин, собощает сайт КЦ.

Стороны договорились наладить взаимодействие между региональными центрами по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БВПП) и представительствами ОО «Открытая Украина».

Обмен информацией позволит освещать в медиапространстве случаи задержания лиц без надлежащего оформления их статуса или оказания адвокатами бесплатной вторичной правовой помощи ненадлежащего качества по резонансным делам, в т.ч. по делам об избрании меры пресечения в отношении лиц, которым предоставляется БВПП.

По словам директора КЦ Алексея Бонюка, одним из нюансов совместного проекта является видеофиксация судебного процесса, что, кстати, не всегда приветствуется во многих странах мира.

«Мы имеем уникальную возможность сравнить в рамках этого проекта, действительно ли существовали различия между решениями, которые принимаются с видеофиксацией, и теми, которые принимаются без нее», — отметил г-н Бонюк, добавив, что видеоматериалы также будут полезными для работы правовых клубов PRAVOKATOR.

На их платформе судьи, адвокаты, прокуроры смогут просматривать судебные заседания поэтапно и обсуждать те или иные аспекты.

«Также для нас важно понять, действительно ли эти видеоматериалы будут менять этику поведения участников судебного процесса. Одинаково ли с этической точки зрения они ведут себя во время видеофиксации и без нее», — отметил директор КЦ.

В свою очередь Станислав Батрин сказал: «Когда в зале судебного заседания присутствуют только судья, прокуроры и адвокат, то может пренебрегаться все, что заложено в процессуальном кодексе. Когда же есть видеофиксация, мы видим и уважение, и элементы взаимного сдерживания».