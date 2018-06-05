Сегодня 05 июня 2018 года, 11:58

Российский суд оштрафовал кредитора за слишком частые звонки должнику

Жительнице Екатеринбурга очень часто звонили представители компании, у которой она взяла в кредит деньги. За это суд оштрафовал кредиторов и объяснил им, сколько раз в день можно звонить должникам, передает Pravo.ru.

Клиентка задолжала компании «Финотдел» деньги по договору займа и стала получать от своих кредиторов настойчивые звонки и СМС по поводу долга. С августа по сентябрь 2017 года ей звонили и писали СМС с разных номеров с требованиями вернуть деньги.

По закону кредитор не может вести с должником телефонные переговоры более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц.

Тогда женщина пожаловалась в Службу судебных приставов. Ведомство провело проверку, нашло нарушения, и приставы составили протокол об административном правонарушении.

Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что за слишком частые звонки компанию «Финотдел» нужно оштрафовать на 150 тыс. рублей. Хотя максимальный штраф составляет 200 тыс. руб.