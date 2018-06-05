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Суд в упрощенном порядке рассмотрит иск экс-заместителя Генерального прокурора Н.Голомши

4 июня с.г. в Окружном административном суде города Киева состоялось заседание по иску экс-заместителя Генерального прокурора Николая Голомши к Генеральной прокуратуре Украины. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Генерального прокурора Украины о его увольнении с должности первого заместителя в связи с принятием закона об очищении власти. Также истец просит суд восстановить его в должности.

После выхода из совещательной комнаты суд принял решение о продолжении дальнейшего рассмотрения дела в порядке упрощенного производства без уведомления (вызова) сторон по имеющимся в материалах дела доказательствам.