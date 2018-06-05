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«Нафтогаз» может разделить «Укрнафту» с группой «Приват» — СМИ

05 июня 2018 года Источник:UBR

НАК «Нафтогаз Украины» допускает реализацию сценария, при котором группа «Приват» получит возможность выкупить долю с целью погашения имеющегося у предприятия налогового долга в сумме 15 млрд грн. Об этом сообщает сайт UBR.

Планируется, что активы «Укрнафты» будут разделены в соответствии с направлениями деятельности — условно газовое (газовые скважины и ГПЗ) и нефтяное (нефтяные скважины, товарные пункты, АЗС). Активы будут выкуплены действующими акционерами компании, сообщает enkorr.

Полученные от данных сделок деньги пойдут на погашение налогового долга. На данный момент уже проведена независимая оценка активов. Представители акционеров «Укрнафты» и юридические советники завершают изучение отчета об оценке активов. Также прорабатывается юридический аспект последующего отчуждения активов и порядок получения согласований, необходимых для осуществления данной операции.

Сценарий разделения активов «Укрнафты» является одним из возможных вариантов для погашения задолженности. В запасе у «Нафтогаза» есть досудебная санация. Данный сценарий «Нафтогаз» также может предложить правительству.

Ранее «Укрнафта» выступала с предложением о рассрочке на три года выплаты задолженности по налогам без учета штрафов и пени. Однако Минфин и Минэкономразвития отказали компании. Затем «Укрнафта» выступила с предложила о рассрочке выплаты долга на 8 лет с учетом штрафов и пени, а также изменить Налоговый кодекс, включив в него пункты, которые были разработаны в компании. План «Укрнафты» не рассчитан на возврат ранее выведенных средств в сумме 18,7 млрд грн в виде выданных авансов и безвозмездной передачи нефти.

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