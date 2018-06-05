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ФГВФЛ усилит защиту вкладчиков путем информирования об условиях гарантирования

05 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика
Банки будут информировать о состоянии гарантирования вкладов до заключения договора, а затем ежегодно Банки будут информировать о состоянии гарантирования вкладов до заключения договора, а затем ежегодно

Фонд гарантирования вкладов физических лиц разработал проект решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц «Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц защиты прав и охраняемых интересов вкладчиков».

Целью проекта является повышение защиты прав вкладчиков, в том числе путем письменного информирования вкладчиков об условиях гарантирования вкладов.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Как указывается в Анализе регуляторного влияния, этим актом предусматривается:

- обязать банки — участники Фонда гарантирования вкладов физических лиц предоставлять вкладчику актуальную информацию о системе гарантирования вкладов физических лиц как до заключения договора, так и по меньшей мере один раз в год;

- включить непосредственно в текст договора информацию о том, что на этот вклад не распространяются гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц, если такие средства размещены на условиях, не являющихся текущими рыночными условиями или не соответствующих условиям публичных договоров;

- установить требование, что в выписках со счетов должно быть указано, соответствует ли такой счет термину «вклад», указанному в Законе Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»;

- обновить форму справки о системе гарантирования вкладов физических лиц и информацию, которую она содержит.

Предложения и замечания по содержанию регуляторного акта можно подать в Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение месяца со дня опубликования по адресу: Фонд гарантирования вкладов физических лиц, 04053, г.Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 17, е-mail: Lapayeva@fg.gov.ua.

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