Сегодня 05 июня 2018 года, 10:15

На «доске позора» уже 200 тыс. украинцев — министр юстиции о кампании по взысканию алиментов

О результатах инициативы #ЧужихДітейНеБуває и следующих шагах Министерства юстиции Украины в сфере защиты прав детей сообщил министр юстиции Павел Петренко в своем блоге в интернет-издании «Украинская правда», передает сайт Минюста.

«В прошлом году Минюст дал старт инициативе #ЧужихДітейНеБуває, в рамках которой было принято законодательство, значительно усиливающее ответственность злостных неплательщиков алиментов. Результат не замедлил сказаться: только за пять месяцев этого года исполнители Минюста взыскали в пользу детей 1,5 миллиарда гривен долгов по алиментам. Вместе с тем 11 7000 злостных должников получили запрет выезжать за пределы страны, управлять автомобилем, пользоваться оружием. Принято 16 тыс. постановлений о назначении общественно полезных работ. Более 10 тыс. недобросовестных родителей и матерей объявлены в розыск. Около 200 тыс. украинцев внесены в #ДошкиГаньби», — напомнил Павел Петренко.

Он проинформировал, что среди ключевых инициатив, которые реализует Министерство юстиции, — полноценная адвокатская защита несовершеннолетних во всех делах. «К нашим юристам ежегодно обращаются сотни детей, которые точно могут сказать, что государство защитило их права», — отметил министр.

Кроме того, еще одним чрезвычайно важным проектом Минюста является внедрение системы пробации для несовершеннолетних. По словам главы ведомства, запуск пробации для несовершеннолетних показал, что эти дети не потеряны для общества: 98% несовершеннолетних, прошедших через пробационные программы, не совершили повторных правонарушений.

«Это потрясающий результат, который демонстрирует, что если мы, взрослые, системно подходим к решению проблем детей, их жизни могут в корне измениться», — отметил Павел Петренко.

Он также напомнил, что второй пакет законов в рамках инициативы # ЧужихДитейНеБувае направлен на ужесточение санкций для родителей, которые не платят алименты. В то же время важной составляющей законопроекта 9286 являются новации, направленные на развитие института ответственного отцовства. В частности, речь идет о налоговых льготах для родителей, которые добросовестно исполняют свой родительский долг, тратят дополнительные средства на кружки, обучение, спортивные и любые другие секции, а также о финансовых стимулах для местных властей, которые занимаются досугом и обучением малышей, развивают детское пространство на местах.

«Сейчас родители имеют право на налоговую скидку, если оплачивают обучение в украинских вузах и специальных технических заведениях. Мы планируем распространить налоговую скидку на дошкольное, внешкольное и общее среднее образование в Украине. То есть льготы получат родители, которые записали ребенка в частный сад, музыкальную школу, спортивную секцию или курсы изучения иностранных языков», — пояснил министр.