Сегодня 04 июня 2018 года, 18:53

С особенностями подачи апелляционных и кассационных жалоб ознакомила спикер LHS Елена Перцова

На что обращать внимание при подаче апелляционных и кассационных жалоб, слушателям Школы судебной практики Legal High School рассказала Елена Перцова, советник ЮФ Aequo.

В начале лекции спикер проанализировала особенности апелляционного производства, обратив внимание на то, что подавать апелляционную жалобу могут участники дела (стороны и третьи лица), а также лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах или обязанностях. Однако часть 2 статьи 255 ГПК Украины содержит определенные отличия: апелляционные жалобы могут подавать только участники дела.

По словам Елены Перцовой, именно ХПК Украины больше всего выделяется среди процессуальных кодексов. К примеру, в Хозяйственном процессуальном кодексе сказано, что апелляционную жалобу можно подавать на решение суда первой инстанции, а в КАС Украины и ГПК Украины это положение детализировано: обжаловать решение можно как полностью, так и частично. Но лектор уверена, что можно провести аналогию между этими процессами, ведь в судебной практике не было отказов в открытии апелляционного производства в хозяйственном процессе из-за того, что решение обжаловалось частично.

Елена Перцова рассказала об обжаловании различных определений суда первой инстанции, а также посоветовала ознакомиться с решением Европейского суда по правам человека по делу «Пелевин против Украины», в котором суд отметил, что одним из аспектов права на суд выступает обеспечение доступа к суду, однако это право не является абсолютным и может подлежать установленным ограничениям, в частности, относительно приемлемости жалоб. Такие ограничения не должны вредить самой сути права на доступ к суду, должны преследовать легитимную цель, а также должна быть обоснована пропорциональность между примененными средствами и поставленной целью. Лектор убеждена: это положение будет очень полезным для всех практикующих юристов, ведь оно минимизирует количество злоупотреблений.

Далее спике проанализировала новеллы процессуальных кодексов. Так, в хозяйственном процессе появилась «диверсия»: апелляционную жалобу, в отличие от ГПК Украины и КАС Украины, необходимо направлять только другой стороне по делу, тогда как такая обязанность для третьих лиц не установлена. В судебной практике одного лишь Киевского областного апелляционного суда есть 46 дел, по которым апелляционная жалоба не была принята из-за отсутствия подтверждения направления материалов третьим лицам.

Описывая особенности кассационного обжалования, г-жа Перцова, в частности, подчеркнула: в этом случае перечень постановлений, которые можно оспаривать, является исключительным.

Дискуссионным оказался вопрос подтверждения полномочий защитника в судебном производстве. В законодательстве указано, что полномочия адвоката как представителя подтверждаются доверенностью или выданным в соответствии с законом ордером. Однако часто суды хотят видеть оригиналы всех документов, в некоторых случаях и договор об оказании правовой помощи. Елена Перцова процитировала определение Кассационного административного суда по делу №813/1457/17 от 21 мая 2018 года: «Кассационная жалоба, как видно из ее содержания, подписана адвокатом как представителем истца. В подтверждение своих полномочий подписант предоставила только доверенность и копию свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью... Однако в соответствии с положениями статьи 59 КАС и Закона №5076-VI адвокату следует предоставить: ордер адвоката и заверенную подписями сторон выписку из договора о предоставлении правовой помощи или сам договор (оригинал, а не его ксерокопию) об оказании такой помощи».

Также, к примеру, определением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу №910/17213/17 от 21 мая 2018 года было отказано в рассмотрении кассационной жалобы из-за непредоставления соответствующих доказательств права лица представлять сторону защиты в роли адвоката, поскольку в доверенности были указаны только серия и номер паспорта, место регистрации, но не было указано, что лицо уполномочено обществом представлять интересы заявителя на основании договора о предоставлении правовой помощи.