Сегодня 04 июня 2018 года, 18:53

Нацбанк изучил, как уровень учетной ставки зависит от сотрудничества с МВФ

В Национальном банке Украины состоялась дискуссия членов Комитета по монетарной политике (КМП) относительно уровня учетной ставки. Итоги дискуссии опубликованы на сайте регулятора.

Отмечается, что вероятность снижения учетной ставки до конца текущего года является низкой. Снижение учетной ставки должно происходить только при появлении признаков устойчивой дезинфляции в соответствии с установленными целями. Члены КМП выразили уверенность, что для сохранения доверия к действиям Национального банка монетарная политика должна оставаться последовательной в стремлении снизить инфляцию, а также избегать любых форм фискального доминирования.

В случае торможения структурных реформ и отсутствия финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов ситуация будет развиваться по другому, альтернативному сценарию. По мнению членов КМП, само по себе неполучение траншей от МВФ не является поводом для повышения учетной ставки. Однако украинская экономика, как и раньше, существенно зависит от ситуации на внешних рынках — как финансовых, так и товарных. Следовательно, отсутствие финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов повышает уязвимость экономики и финансового рынка Украины, особенно в условиях ограниченного доступа на мировые рынки капитала.

Участники заседания обратили особое внимание на рост рисков для экономик, которые развиваются, на примере Аргентины и Турции. Опыт этих стран убедительно свидетельствует о необходимости проведения последовательной монетарной политики. Опыт других стран говорит о том, что потеря центральным банком независимости и поддержка политически мотивированных решений, в частности, о финансировании дефицита бюджета и сохранении низкой процентной ставки, приводит к накоплению внешних и внутренних дисбалансов в форме увеличения дефицита текущего счета и инфляции.

Обсуждая дополнительные меры, которые может вводить Национальный банк в случае развертывания альтернативного сценария, члены КМП согласились, что возможно и введение валютных ограничений. Однако это является крайне нежелательным шагом и может рассматриваться лишь в качестве средства «последней линии обороны» при возникновении угроз для финансовой стабильности.

Как известно, решение об установлении учетной ставки на уровне 17,0% годовых было принято правлением НБУ на заседании по вопросам монетарной политики 24 мая 2018 года.