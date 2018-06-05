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Судья ВХСУ Артур Емельянов отстранен от осуществления правосудия

05 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов временно отстраняется от правосудия на основании решения Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении.

Решение ВСП вынесено согласно части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия». Судья считается временно отстраненным от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судьи от правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

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