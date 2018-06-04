Сегодня 04 июня 2018 года, 18:53

Украинский журналист Роман Сущенко приговорен в Москве к 12 годам лишения свободы

Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за «шпионаж». Об этом передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда. Решение объявил судья Мосгорсуда Олег Музыченко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Р.Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже. 27 марта с.г. Мосгорсуд начал рассматривать дело Сущенко по сути. Обвинение просило суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.