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Украинский журналист Роман Сущенко приговорен в Москве к 12 годам лишения свободы

04 июня 2018 года Источник:УНИАН

Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за «шпионаж». Об этом передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда. Решение объявил судья Мосгорсуда Олег Музыченко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Р.Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже. 27 марта с.г. Мосгорсуд начал рассматривать дело Сущенко по сути. Обвинение просило суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

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