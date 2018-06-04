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После возобновления работы системы блокировки налоговых накладных эксперты по-прежнему отмечают ее несовершенство

04 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика
Практикующие юристы обращают внимание на ряд нюансов новых правил Практикующие юристы обращают внимание на ряд нюансов новых правил

В конце марта 2018 года работа системы автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков, достаточных для приостановления регистрации таких налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных (СМОКР) была перезапущена по новым правилам.

Примечательно, что еще в процессе обсуждения нового порядка до его принятия как бизнес, так и эксперты все же отмечали целый ряд моментов, которые необходимо было бы откорректировать до утверждения документа и вступления его в силу. Но порядок в итоге был утвержден практически без учета мнения бизнеса, но в четко установленные законом сроки.

Роман Казинов, старший консультант по налогам и сборам отдела налоговых услуг KPMG в Украине, отметил, что сегодня налоговая накладная проходит четыре этапа вместо двух: «отсекающий» этап; контроль наличия признаков рискованности налогоплательщика; мониторинг соответствия показателям, по которым определяется положительная налоговая история плательщика; проверка рискованности осуществления операций, то есть контроль имеющегося «пересорта» (продажа иного товара, отличающегося от приобретенного).

«Кроме того, согласно постановлению, в случае если жалоба на блокировку налоговой не рассмотрена в течение пяти-семи рабочих дней (в зависимости от объема налогооблагаемых операций за месяц), накладная автоматически разблокируется и регистрируется. Эта норма работает, хотя и здесь налогоплательщикам приходится отстаивать свое право на налоговый кредит», — отмечает г-н Казинов один из немногочисленных положительных аспектов нового положения.

Инна Таптунова, партнер АО «КМ Партнеры», в частности, отмечает, что, как и ранее, срабатывает СМКОР зачастую непредсказуемо: в аналогичных ситуациях (контрагент, тип операции, код товаров/услуг) часть налоговых накладных (НН) проходят регистрацию, а часть блокируются (то же происходит и с разблокировкой НН).

По ее мнению, блокировка НН сегодня проводится не только в нарушение положений пункта 201.16 Налогового кодекса Украины, согласно которому основания для приостановления регистрации НН должны быть установлены КМУ, но и без соблюдения регуляторных процедур, о чем уже сообщила Государственная регуляторная служба Украины (письмо от 19 апреля 2018 года № 3890/0/20-18).

С какими еще проблемами сталкивается бизнес, что следует изменить и уменьшилось ли количество жалоб в этой сфере, поступающих в Совет бизнес-омбудсмена, читайте в свежем номере «ЮП» в материале «Блок нот».

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