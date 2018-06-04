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Владимир Гройсман обещает уйти в отставку, если парламент не примет закон об антикоррупционном суде

04 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 4 июня 2018 года, выступили с совместным заявлением о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщается на сайте парламента. Ожидается, что проект будет рассмотрен на этой пленарной неделе.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что украинское общество ожидает справедливости от высшей власти в Украине. «И наш долг — и мой как председателя Верховной Рады Украины, и премьер-министра Украины — сделать все возможное, чтобы в четверг это решение было принято согласно рекомендациям Венецианской комиссии, решение, которое будет соответствовать ожиданиям людей относительно справедливого суда, наказания коррупционеров», — отметил г-н Парубий.

Председатель Верховной Рады убежден, что до тех пор, пока украинский антикоррупционный суд не посадит нескольких высокопоставленных чиновников за коррупцию, «до тех пор нам трудно надеяться на полномасштабную и решительную борьбу с коррупцией». Он отметил, что сделает все возможное, чтобы решение о создании антикоррупционного суда было принято согласно тем ожиданиям, «которые мы имеем от украинского общества».

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман также отметил актуальность вопроса эффективной, реальной борьбы с коррупцией и выразил убеждение, что «без создания антикоррупционного суда эта борьба не будет успешной». По словам премьер-министра, сейчас есть все возможности для экономического развития страны, но «сегодня мы стоим перед выбором: или дальнейшее развитие и решение всех проблем, которые накопились в нашем государстве, или, если это решение не будет принято, — дестабилизация».

«Я как премьер-министр Украины принял для себя решение: если этот суд — справедливый, независимый — не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку», — заявил Владимир Гройсман.

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