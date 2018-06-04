Сегодня 04 июня 2018 года, 17:10

Facebook обвиняют в передаче личных данных пользователей производителям смартфонов

Поскольку социальная сеть Facebook стремилась стать доминирующей в мире социальных медиасервисов, компания подписала соглашения, которые позволили производителям телефонов и других устройств получать доступ к огромному количеству личной информации своих пользователей. Об этом сообщает The New York Times, передает издание mind.ua.

Отмечается, что за последние 10 лет Facebook достигла партнерских отношений по обмену данными не менее чем с 60 производителями устройств, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, начиная с того момента, когда социальная сеть стала широко доступной на смартфонах. При этом Facebook разрешил компаниям-производителям доступ к данным друзей пользователей без их согласия.

Доступ к данным пользователей предоставлялся независимо от того, хотел этого пользователь или нет.

Издание подчеркивает, что большинство партнерских отношений остаются в силе, хотя Facebook начал сворачивать их в апреле 2018 года.

Руководство компании объяснило, что предоставляло доступ только к той информации, по которой имело разрешение пользователей.

«Вы можете подумать, что Facebook или производитель устройства заслуживает доверия, но проблема в том, что по мере того, как все больше и больше данных собирается на устройстве, доступ к ним создает серьезный риск конфиденциальности и безопасности», — сказал Серж Егельман, исследователь по вопросам конфиденциальности, который занимается безопасностью мобильных приложений.

В интервью руководство Facebook заявило, что партнерские отношения регулируются контрактами, строго ограничивающими использование данных, в частности тех, которые хранятся на серверах партнеров. Также они добавили, что не знают о случаях, когда эта информация использовалась противозаконно.

По их словам, компания рассматривает своих партнеров как способ расширения Facebook, обслуживает более 2 млрд пользователей.

Несколько бывших разработчиков ПО Facebook и экспертов по безопасности заявили, что они были удивлены возможностью обойти ограничения на совместное использование данных.

«Это похоже на то, что вы устанавливаете дверные замки, а затем узнаете, что слесарь раздал ключи всем своим друзьям, чтобы они смогли заходить и рыться в ваших вещах без вашего ведома», — сказал Ашкан Солтани, бывший главный технолог Федеральной торговой комиссии США.