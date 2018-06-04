Сегодня 04 июня 2018 года, 15:28

НАБУ получает доступ к материалам НБУ по делу о растрате 12 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к документам Национального банка по делу о возможной растрате более 12 млрд гривен рефинансирования. Об этом сообщает портал «Слово и Дело» со ссылкой на решение суда, передает «РБК-Украина».

Сообщается, что Соломенский райсуд Киева предоставил детективам доступ к документам НБУ о состоянии задолженности «Терра Банка». По версии следствия, в период 2014-2015 годов чиновники Нацбанка в интересах третьих лиц и по предварительному сговору с должностными лицами в «Пивденкомбанке», банке «Киевская Русь», «Дельта Банке» и других банках растратили более 12 млрд гривен путем незаконного рефинансирования указанных учреждений. В частности, в 2014 году НБУ и «Терра Банк» заключили кредитные договоры о предоставлении кредитов рефинансирования, стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности. В августе того же года этот банк признали неплатежеспособным. В связи с этим следствие просило доступ к документам, чтобы установить состояние задолженности «Терра Банка» перед НБУ по кредитным договорам, предоставленным в течение 2014 года. Напомним, ранее в Украине назвали самых крупных должников по кредитам рефинансирования.