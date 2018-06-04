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Сегодня 04 июня 2018 года, 15:28

ГФС публикует открытые данные: стала известна информация о количестве иностранных авто в Украине

Государственная фискальная служба Украины приняла решение об обнародовании дополнительно четырех наборов данных в форме открытых данных на официальном веб-портале ГФС на главной странице в баннере «Открытые данные» (тестовая версия) и на Едином государственном веб-портале открытых данных в разделе «Налоги», которые не предусмотрены постановлением КМУ от 21 октября 2015 года №835, а именно:

- информация о количестве иностранных коммерческих транспортных средств, въехавших на таможенную территорию Украины, в разрезе страны регистрации;

- информация о среднего времени таможенного оформления товаров в таможенных режимах экспорта, импорта, транзита;

- информация таможен о количестве поручений правоохранительных органов на проведение осмотра (досмотра) товаров, транспортных средств коммерческого назначения;

- статистическая информация о применении принципа «единого окна» при осуществлении таможенного контроля и других видов государственного контроля товаров в разрезе каждого государственного органа.

Об этом сообщается на сайте ГФС Украины.