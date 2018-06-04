Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 июня 2018 года, 15:28

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГФС публикует открытые данные: стала известна информация о количестве иностранных авто в Украине

04 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственная фискальная служба Украины приняла решение об обнародовании дополнительно четырех наборов данных в форме открытых данных на официальном веб-портале ГФС на главной странице в баннере «Открытые данные» (тестовая версия) и на Едином государственном веб-портале открытых данных в разделе «Налоги», которые не предусмотрены постановлением КМУ от 21 октября 2015 года №835, а именно:

- информация о количестве иностранных коммерческих транспортных средств, въехавших на таможенную территорию Украины, в разрезе страны регистрации;

- информация о среднего времени таможенного оформления товаров в таможенных режимах экспорта, импорта, транзита;

- информация таможен о количестве поручений правоохранительных органов на проведение осмотра (досмотра) товаров, транспортных средств коммерческого назначения;

- статистическая информация о применении принципа «единого окна» при осуществлении таможенного контроля и других видов государственного контроля товаров в разрезе каждого государственного органа.

Об этом сообщается на сайте ГФС Украины.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 22 (1066) от 29/05/18 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 22 (1066)
Отрасли практики

Корень злат

Судебная практика

Световая гамма

Тема номера:

Сдать госы

Частная практика

Бить в реальности

Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    aequo
Пресс-релизы

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом