Дороги будут принимать в эксплуатацию только после проведения тестов на качество

Все дороги, которые сейчас строятся, будут принимать в эксплуатацию только после проведения тестов на качество выполненных работ. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом ремонта участка трассы М-12, которая также входит в состав коридора Go Highway. Об этом сообщается на сайте КМУ.
«Дороги будем принимать тогда, когда по ним будут проведены все исследования (качества). За халтуру платить не будем, – сказал глава правительства. – Нет сомнения, что и качество работ, которое уже закладывается в технологический процесс, дает возможность получить гарантию».
Владимир Гройсман сказал, что в Украине есть «дороги, которые построило Правительство Гройсмана, и дороги, которые еще построит Правительство Гройсмана». «К нам дороги строили километрами, мы же строим тысячами километров. И за 5 лет все областные центры будут объединены хорошими дорогами. Нам на это нужно около 300 млрд грн. За 5 лет это обозримая цифра, которую можем направить на эти цели », – отметил премьер-министр.
Сохранить:
Контакты:
Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»
Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”
VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: