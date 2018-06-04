АМКУ предлагает обсудить состояние конкуренции на рынке кинопродукции

20 июня 2018 года в 11.00 по инициативе Антимонопольного комитета Украины состоится рабочая встреча по обсуждению актуальных проблемных вопросов на рынке кинопродукции.
С целью осуществления контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции участниками рынка дистрибуции кинопродукции и определения состояния конкуренции на этом рынке Комитет осуществляет проверку действий субъектов хозяйствования - участников рынка.
К участию приглашаются представители производителей, поставщиков, дистрибьюторов и демонстраторов кинопродукции.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Место проведения: г.Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 45, 4-й этаж (зал заседаний).
Подробнее об условиях участия можно узнать по ссылке.
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