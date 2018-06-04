Сегодня 04 июня 2018 года, 13:45

В сумском суде объяснили, почему был вынесен оправдательный приговор по делу об избиении журналиста

Ковпаковский районный суд г.Сумы вынес оправдательный приговор по делу об избиении журналиста. В апреле 2014 года были нанесены телесные повреждения главному редактору газеты «Панорама», это событие приобрело определенный резонанс в городе Сумы. Уголовное производство по данному факту поступило в суд 20 августа 2015 года, а 8 мая 2018 года был оглашен оправдательный приговор. Недавно в пресс-службу суда обратился известный кинорежиссер, член союза кинематографов Украины, корреспондент Радио «Свобода» Валерий Балаян с просьбой прокомментировать приговор.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

«Понимая, что рядовому гражданину иногда сложно понять юридические термины, специфические выражения, изложенные в процессуальном документе, судья-спикер Владислав Костенко пытался доступно объяснить, почему такое решение принято судом, говорится в сообщении. — Следует отметить, что в обвинительном акте не указывается, что потерпевший является журналистом и преступление против него совершено по мотивам его профессиональной деятельности. Органами досудебного следствия преступление квалифицировано как хулиганство, нанесение телесных повреждений».

Было отмечено, что, рассматривая уголовное производство, суд принимает решение на основании предоставленных доказательств. Свое собственное расследование суд не проводит, только оценивает доказательства, предоставленные сторонами обвинения и защиты.

Прямых доказательств в подтверждение вины обвиняемого в материалах дела нет. Действительно, доказано, что телесные повреждения потерпевшему были нанесены, но нет ни одного доказательства в подтверждение вины именно того лица, которое обвинялось.

Вероятно, приговор будет обжалован в апелляционном суде, отмечается в сообщении на сайте.