Минздрав Украины требует от РФ пустить международных врачей к политзаключенным

Министерство здравоохранения Украины обратилось к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.
Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Twitter.
Она также опубликовала письмо за своей подписью к главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, датированное 29 мая 2018 года.
«Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины с целью оценки их состояния здоровья», — говорится в письме.
По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, сейчас в РФ и в оккупированном Крыму по политическим мотивам заключены и незаконно удерживаются более 70 граждан Украины.
Сохранить:
Контакты:
Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”
VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: