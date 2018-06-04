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Минздрав Украины требует от РФ пустить международных врачей к политзаключенным

04 июня 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Министерство здравоохранения Украины обратилось к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Twitter.

Она также опубликовала письмо за своей подписью к главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, датированное 29 мая 2018 года.

«Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины с целью оценки их состояния здоровья», — говорится в письме.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, сейчас в РФ и в оккупированном Крыму по политическим мотивам заключены и незаконно удерживаются более 70 граждан Украины.

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