Сотрудник «Укрзализныци» задержан на взятке правоохранителями и сотрудниками департамента безопасности предприятия

Киевской местной прокуратурой №7 совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и Департаментом безопасности ПАО «Укрзализныця» задержаны на получении неправомерной выгоды один из руководителей вокзальной станции «Харьков-Пассажирский» филиала «Пассажирская компания» ПАО «Укрзализныця» и посредник.
Правоохранители установили, что чиновник «Укрзализныци», привлекая сообщника, требовал от учредителя субъекта хозяйствования почти 350 тыс. грн неправомерной выгоды за решение вопроса о перечислении денежных средств по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
Оперативники спецслужбы под процессуальным руководством местной прокуратуры задержали злоумышленников в ходе контроля за совершением преступления в помещении вокзальной станции «Харьков-Пассажирский» после передачи всей суммы неправомерной выгоды.
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