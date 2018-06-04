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Сотрудник «Укрзализныци» задержан на взятке правоохранителями и сотрудниками департамента безопасности предприятия

04 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Киевской местной прокуратурой №7 совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и Департаментом безопасности ПАО «Укрзализныця» задержаны на получении неправомерной выгоды один из руководителей вокзальной станции «Харьков-Пассажирский» филиала «Пассажирская компания» ПАО «Укрзализныця» и посредник.

Правоохранители установили, что чиновник «Укрзализныци», привлекая сообщника, требовал от учредителя субъекта хозяйствования почти 350 тыс. грн неправомерной выгоды за решение вопроса о перечислении денежных средств по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Оперативники спецслужбы под процессуальным руководством местной прокуратуры задержали злоумышленников в ходе контроля за совершением преступления в помещении вокзальной станции «Харьков-Пассажирский» после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

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