Сегодня 04 июня 2018 года, 12:03

В Европе могут создать силы быстрого реагирования и отдельный валютный фонд

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за создание европейских сил быстрого реагирования и предложила создать Европейский валютный фонд (ЕВФ).

Об этом она заявила в интервью изданию Frankfurter Algemeine Sonntagszeitung, передает «УП». Как сообщает «Польское радио», в поддержку инициативы президента Франции Эммануэля Макрона г-жа Меркель отметила, что силы быстрого реагирования должны действовать в широких рамках ЕС, их частью станет бундесвер, однако это не означает, что Германия будет участвовать во всех военных операциях в мире.

При этом А.Меркель считает, что такие силы должны быть согласованы с европейскими структурами сотрудничества в оборонной сфере, а инициатива будет открытой для таких государств, как Великобритания, которая готовится отделиться от ЕС.

Вместе с тем канцлер ФРГ выдвинула идею создания «инвестиционного бюджета» для выравнивания экономических перекосов между странами Еврозоны. Объемы такого бюджета не должны превышать «двузначной миллиардной суммы низшего порядка», пишет DW.

Создать Европейский валютный фонд Меркель предлагает на базе основанного в 2012 году Европейского стабилизационного механизма, который был разработан для преодоления долгового кризиса в Еврозоне, в частности в Греции, Испании, Португалии, Ирландии и на Кипре.

По словам Меркель, ЕВФ мог бы оказывать странам — членам Еврозоны «долгосрочные кредиты» с целью поддержки, однако краткосрочные кредиты для финансовой помощи отдельным странам Еврозоны также вполне реальны.

Ранее немецкое издание Welt со ссылкой на осведомленных дипломатов НАТО сообщало, что Альянс планирует улучшить свою способность ответить на потенциальную атаку со стороны РФ и планирует создать тридцатитысячные силы быстрого реагирования.

Предполагается, что силы быстрого реагирования будут созданы в дополнение к уже существующим, насчитывающим 20 000 военных, будут способны к развертыванию в течение до 30 дней и оснащены несколькими сотнями истребителей и кораблей.