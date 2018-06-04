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Павла Дурова обвиняют в плагиате при разработке криптопаспорта

04 июня 2018 года Источник:Pravo.ru

Замоскворецкий районный суд Москвы зарегистрировал иск компании-разработчика софта в области финансовых технологий к Павлу Дурову, создателю Telegram. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на пресс-секретаря суда.

В исковом заявлении говорится, что команда Telegram присвоила себе разработку программы, которую компания-истец показала им во время частной встречи. При этом иск подан не к компании Telegram, а лично к Павлу Дурову — истец объяснил это тем, что именно он принимает решения в компании.

«В мае 2018 года ответчик анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного нашей командой. Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации 1 февраля 2018 года, при этом автором продукта неправомерно указана «команда Телеграм», подконтрольная ответчику», — говорится в тексте искового заявления, с которым ознакомились «РИА Новости».

Как указывает истец, на разработку этой программы было потрачено 800 тыс. евро. При этом он не требует возмещения этой суммы, а лишь просит признать за ним авторские права на разработку и обязать г-на Дурова прекратить нарушение этих прав.

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