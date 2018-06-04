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Через «СЕТАМ» реализовано имущество более чем на 6 млрд грн

04 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Количество проданного на OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) достигло 6 036 077 492,58 грн.

За три года проведены 42 505 успешных торгов, в которых приняли участие 231 254 лица. Зарегистрированы 50 173 пользователя. Об этом сообщает сайт Минюста.

Наибольшее количество лотов — это недвижимость (47 131 единица), на втором месте — транспорт (40 648), на третьем — товары для дома (32 843).

Активный предоставляла имущество Государственная исполнительная служба (81,6%), далее — Фонд гарантирования вкладов физических лиц (8,6%) и АБ «Укргазбанк» (5,3%).

«Мы не зря приложили усилия к увеличению открытости. Среднее повышение цены в ходе торгов после внедрения инновационной технологии Blockchain увеличилось с 12% до 17,8%», — рассказал генеральный директор ГП «СЕТАМ» (OpenMarket) Виктор Вишнев.

Ознакомиться со статистикой можно по ссылке.

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