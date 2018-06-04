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Главред «РИА Новости» готов отказаться от украинского гражданства и обратился к президенту РФ

04 июня 2018 года Источник:Pravo.ru

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, обвиняемый в государственной измене, на судебном заседании по его апелляционной жалобе на арест обратился к президенту России с просьбой о помощи в его деле.

«Я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства», — цитирует его слова «РИА», передает Pravo.ru.

При этом г-н Вышинский сказал, что хочет отказаться от украинского гражданства и считает себя гражданином РФ, а свое задержание он назвал незаконным. Он поблагодарил международное сообщество за внимание к ситуации. Благодаря пристальному вниманию прессы к задержанию Вышинского давление на него и коллег было меньше, считает журналист.

Журналиста задержали 15 мая с.г. и обвинили в поддержке «ЛНР и «ДНР». 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. По обвинению в госизмене ему грозит 15 лет тюрьмы.

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