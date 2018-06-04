Сегодня 04 июня 2018 года, 10:20

ГФС презентует систему e-Receipt: электронные чеки будут дополняться QR-кодом

Новую информационную систему регистрации и учета регистраторов расчетных операций e-Receipt (электронный кассовый чек) представил и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан во время встречи с бизнесом при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщается на сайте ГФС.

«Инновационная система e-Receipt предусматривает оnline-регистрацию устройств (персональные компьютеры, планшеты, смартфоны) без подачи в контролирующие органы любых бумажных документов и не требует абонентской платы за пользование», – отметил Мирослав Продан.

По его словам, новая система может быть установлена и поддерживаться любым устройством. Она будет предусматривать программное обеспечение для плательщика (продавца), покупателя и ГФС, а также будет интегрирована с электронным кабинетом налогоплательщика.

Все кейсы этой системы бесплатные для пользователей и не требуют абонентской платы за пользование. Кроме того, система e-Receipt будет работать круглосуточно и содержать значительный массив информации для обеспечения потребностей пользователей.

По словам главы ГФС, существующая на сегодняшний день система регистрации и учета регистраторов расчетных операций является несовершенной, поскольку достаточно неудобная и дорогостоящая для налогоплательщика. Она предусматривает регистрацию регистратора расчетных операций в течение пяти дней, включая визиты в органы ГФС и центры сервисного обслуживания, оформление значительного количества бумажных документов. Кроме того, стоимость РРО, которые представлены на рынке кассовой техники, высока и составляет от 4 до 20 тыс. грн.

К тому же услуги на техническое обслуживание и ремонт РРО, которые обеспечиваются центрами сервисного обслуживания в соответствии с заключенными договорами, а также услуги информационных эквайеров, по которым передаются данные РРО, платные и составляют минимально 200 грн ежемесячно для каждого РРО.

«Традиционные РРО печатают только бумажные чеки, требуют наличия печатающего устройства и соответствующих расходных материалов. Новая система e-Receipt значительно упрощает и совершенствует этот процесс, поскольку предполагает исключительно оnline-регистрацию устройства через электронный кабинет и оnline-передачу (получение) данных», — отметил и.о. председателя ГФС.

Электронный чек генерируется, регистрируется в системе ГФС и дополняется QR-кодом, после чего передается на устройство.

Учитывая важность и актуальность для бизнеса вопросов совершенствования системы регистрации и учета РРО, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил рассмотреть предложенную модель системы e-Receipt на ближайшем заседании правительства.